«أطباء بلا حدود»: الفلسطينيون يواجهون تهجيراً قسرياً بالضفة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أكدت منظمة «أطباء بلا حدود»، أمس، أن الفلسطينيين بالضفة الغربية يواجهون تهجيراً جماعياً على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين.

واعتبر بيان صادر عن المنظمة أن سياسات إسرائيل القائمة على ضم الأراضي بالضفة الغربية المحتلة، «انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان»، لافتاً إلى أن فرق المنظمة شهدت سياسات وممارسات صُممت لترحيل الفلسطينيين من أرضهم، ومنع أي إمكانية للعودة.

ولفتت إلى أنها تشهد كيف أصبحت المعاناة التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي واقعاً طبيعياً أكثر من أي وقت مضى في تاريخ المنظمة الممتد على مدى 36 عاماً من تقديم الرعاية الطبية والنفسية في فلسطين.

وحذر البيان من أن الفلسطينيين يواجهون تهجيراً جماعياً قسرياً في أنحاء الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين، مضيفاً أن إنهاء الاحتلال يبقى هو السبيل الوحيد لتخفيف المعاناة الشديدة التي يواجهها الفلسطينيون.

وقالت منسقة مشاريع أطباء بلا حدود في مدينتي جنين وطولكرم سيمونا أونيدي، «على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا تأثير القوة المفرطة والسيطرة التي تمارسها القوات الإسرائيلية والمستوطنون في وجه الشعب الفلسطيني».

وشددت أونيدي أن هذه الممارسات تضرب جذورها في عملية الاستعمار الاستيطاني الأوسع نطاقاً، حيث سيؤدي خطر تهجير السكان الفلسطينيين إلى ترسيخ تغيير ديموغرافي دائم.

وتعليقاً على تدمير القوات الإسرائيلية البيوت الفلسطينية، قالت المنظمة: منذ يناير 2023، نزح 6 آلاف و450 فلسطينياً جرّاء هدم المنازل».