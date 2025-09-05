شكرا لقرائتكم خبر عن إنستغرام يطرح تطبيقه الجديد لأجهزة آيباد بعد 15 عاماً من الانتظار والان مع التفاصيل

أعلنت منصة إنستغرام عن إطلاق التطبيق الخاص بأجهزة آيباد، بعد غياب دام لأكثر من 15 عاماً. ويأتي هذا القرار بعد أن كان مستخدمو الآيباد مضطرين لاستخدام نسخة آيفون من التطبيق أو فتح الموقع الرسمي عبر متصفح الإنترنت.

وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، فإن هذا التحديث يأتي ضمن استراتيجية شركة ميتا لمنافسة تطبيق تيك توك، والاستفادة من شعبية مقاطع الفيديو القصيرة في الوقت الراهن. ويتميز التطبيق الجديد بواجهة تركز بشكل أكبر على المحتوى المرئي، مما يتيح للمستخدمين التنقل بين مقاطع الفيديو والصور بسهولة عن طريق تمرير الشاشة يميناً ويساراً.

الواجهة الجديدة تختلف تماماً عن تلك التي يستخدمها تطبيق الهواتف المحمولة، حيث تعرض مزيجاً من الصور ومقاطع الفيديو في الصفحة الرئيسية. كما تستفيد الواجهة من حجم الشاشة الأكبر لأجهزة آيباد، مما يسمح بعرض محتويات أكثر.

وفي حديثه عن هذا التحديث، أشار آدم موسيري، المدير التنفيذي للمنصة، إلى أن عدد مستخدمي الآيباد الذين كانوا يطالبون بوجود نسخة مخصصة من التطبيق كان قليلاً في الماضي، لكن مع تزايد عدد المستخدمين وزيادة رغبتهم، قررت الشركة تطوير التطبيق.

وأكد موسيري أيضاً أن نسخة مشابهة للتطبيق قادمة لأجهزة أندرويد اللوحية قريباً، مما يسعى لتحقيق تجربة موحدة لمستخدمي الأجهزة اللوحية.