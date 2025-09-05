32 قتيلاً بغرق قارب في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - لاغوس (وكالات)

لقي 32 شخصاً على الأقل حتفهم في غرق قارب نهري كان على متنه نحو أكثر من 80 راكباً في شمال وسط نيجيريا، بحسب ما أعلنت خدمات الإنقاذ.

وقالت وكالة إدارة عمليات الإنقاذ، في بيان، إنّ الحادث وقع صباح الثلاثاء الماضي، في نهر بولاية النيجر، ونجم عن حمولة زائدة للقارب واصطدامه بجذع شجرة. وتأكد مقتل 32 شخصاً، وفق الوكالة، بعد حصيلة سابقة أفادت بمقتل 29 شخصاً.

وقال المسؤول في الصليب الأحمر أبو بكر إدريس «كان القارب يقل رجالاً ونساء وأطفالاً عندما غرق». ووقع الحادث في نهر مالالي إثر مغادرة القارب قرية توغان سلي متوجهاً إلى قرية دوغا.

وقال المسؤول في وكالة إدارة عمليات الإنقاذ عبدالله بابا آراه إن «ثمانية أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وتم إنقاذ 50 شخصاً»، مؤكداً تواصل عملية الإنقاذ.