اخبار العالم

الصحة العالمية: ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في العالم

0 نشر
0 تبليغ

  • الصحة العالمية: ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في العالم 1/4
  • الصحة العالمية: ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في العالم 2/4
  • الصحة العالمية: ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في العالم 3/4
  • الصحة العالمية: ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في العالم 4/4

ابوظبي - سيف اليزيد - الصحة العالمية: ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في العالم - الاتحاد للأخبار

أسواق المال

close.svg

الأخبار العالمية

968054d96f.jpg

الصحة العالمية: ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في العالم

dd579b8b8b.jpg

13 سبتمبر 2025 09:27

أظهر تقرير صادر من منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكوليرا، المبلغ عنها حول العالم في عام 2024.
ودعت المنظمة إلى توفير المزيد من اللقاحات مؤكدة أن الإمدادات الحالية غير كافية.
وقالت في بيان اليوم، "إن هذه الظواهر أصبحت تتكرر بشكل أكبر مع تغير المناخ، وتؤدي مع نقص المياه إلى زيادة حصيلة الوفيات، حيث أعلنت الدول الأعضاء في المنظمة عن أكثر من 6 آلاف حالة وفاة جراء الكوليرا عام 2024، أي ضعف العدد المسجل في العام السابق 2023".
وارتفع عدد حالات الإصابة التي أبلغ عنها بنسبة 5% ليصل إلى أكثر من 560 ألف حالة.يشار إلى ان مرض الكوليرا يعد من أكثر الأمراض المعدية، ويؤدي إلى فقدان حاد للسوائل، وهو قابل للعلاج، وينتشر غالبًا في مناطق النزوح أو الفيضانات أو الكوارث الطبيعية الأخرى.

المصدر: وكالات

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

up-arrow-white.svg

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا