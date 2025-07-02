شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يؤكد محورية دور دول مجلس التعاون الخليجي في إعادة الاستقرار إلى بلادنا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الأربعاء ٠٢ يوليو ٢٠٢٥

أكد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، محورية الدور دور دول مجلس التعاون الخليجي في مسار إحلال السلام وإعادة الأمن والاستقرار إلى بلادنا، وذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمعالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في بلادنا، والجهود المبذولة من قبل الشركاء الإقليميين والدوليين لإنهاء الصراع، ودعم مسار السلام، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

كما تطرق اللقاء إلى الأحداث المتسارعة التي شهدتها المنطقة، وانعكاساتها على الوضع الإنساني في بلادنا، والدور الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ومساندتها لجهود تطبيع الحياة، وإصلاح مسار العمل بمؤسسات الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق المحررة، لضمان استقرار المنطقة والإقليم.

وفي هذا السياق، أكد معالي الأستاذ جاسم البديوي أن دول مجلس التعاون تدعم كافة الجهود الإغاثية والإنسانية لمساعدة شعبنا للتغلب على التحديات الاقتصادية والمعيشية، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للمجلس تتطلع إلى استضافة المؤتمر الدولي للأمن الغذائي في اليمن خلال الفترة القادمة.

حضر اللقاء فرحان المنيخر، رئيس بعثة مجلس التعاون لدى بلادنا، ومن جانب المجلس: محمد الغيثي، عضو هيئة الرئاسة، رئيس هيئة التشاور والمصالحة، والدكتور ناصر الخبجي، رئيس الهيئة السياسية للمجلس، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، وعماد محمد، مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة، وصالح القعيطي، مستشار الرئيس الزُبيدي.