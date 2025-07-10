شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب فيديو يظهر القيادي الحوثي الزايدي من داخل إدارة أمن المهرة "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق اللحظات الأولى للقيادي الحوثي البارز محمد احمد علي الزايدي من داخل إدارة أمن محافظة المهرة (شرق اليمن).

وتسلمت إدارة الأمن في محافظة المهرة، القيادي الحوثي البارز محمد احمد علي الزايدي، عضو ما يسمى بـ"المجلس السياسي" التابع للميليشيا، وذلك بعد توقيفه في منفذ صرفيت الحدودي من قبل الأجهزة الأمنية، اثناء محاولته الهروب إلى سلطنة عمان.

وأكد محضر "استلام وتسليم" بين القيادة الأمنية في منفذ صرفيت وقيادة أمن محافظة المهرة، استلام الأخيرة القيادي الزايدي والذي كان بحوزته اثنين جوازات سفر يمنية (أحدهما منتهي) باسم علي محمد احمد علي، وبطاقة اقامة عمانية باسم نفس الشخص، وصورة بطاقة شخصية باسم ذياب محمد احمد علي، فضلا عن خمسة جوالات.

وكانت اللجنة الأمنية في محافظة المهرة قد أصدرت بيانًا، يوم الثلاثاء، كشفت فيه تفاصيل الحادثة الأمنية التي وقعت في مديرية حوف، وأسفرت عن مقتل العقيد عبدالله زايد، قائد كتيبة الدبابات في اللواء 137 مشاة، وإصابة اثنين من الجنود، جراء كمين مسلح استهدف قوة عسكرية أثناء توجهها إلى المنطقة لمتابعة إجراءات توقيف الزايدي.

وأوضح البيان أن الزايدي كان قد أوقف مساء الاثنين في منفذ صرفيت، أثناء محاولته الدخول إلى البلاد، حاملًا جواز سفر دبلوماسيًا صادرًا عن سلطة الحوثيين في صنعاء، وهو ما اعتبرته السلطات الأمنية مخالفة قانونية، نظرًا لورود اسمه في قوائم المطلوبين.

وأشار البيان إلى أن طقمًا مسلحًا تابعًا للزايدي تم رصده خارج المنفذ، ما استدعى رفع الجاهزية الأمنية، وتشكيل قوة عسكرية تحركت من مدينة الغيضة لمتابعة الإجراءات، لكنها تعرضت لهجوم مباغت في منطقة دمقوت الجبلية.

وأكدت اللجنة الأمنية أن الزايدي لا يزال قيد الاحتجاز، وسيُستكمل التحقيق معه وفق الإجراءات القانونية النافذة، وسط مطالبات محلية بسرعة البت في القضية بما يضمن العدالة ويمنع تصعيد التوتر.



