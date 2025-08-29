شكرا لقرائتكم خبر عن فى الدوري بالموسم الجديد...مواعيد مباريات الأهلي"باليوم والساعة والملعب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن اتحاد الكرة المصري رسميًا عن جدول مباريات الأهلي في الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، حيث يخوض الفريق الأحمر أولى مواجهاته أمام مودرن سبورت يوم السبت الموافق 9 أغسطس على استاد القاهرة في الساعة الثامنة مساءً. وتعد هذه المباراة ضربة البداية في رحلة الأهلي للحفاظ على لقب الدوري، وسط جدول مزدحم بالمباريات القوية في الأسابيع المقبلة.

قرعة الدوري تُسفر عن مواجهات مثيرة

أسفرت قرعة الموسم الـ67 من الدوري المصري الممتاز، التي أُجريت في مقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور ممثلي رابطة الأندية ورئيس الاتحاد هاني أبوريدة، عن جدول متنوع لـمباريات الأهلي في الدوري. ومن أبرز هذه المواجهات لقاء القمة المرتقب ضد الزمالك، المقرر إقامته في الجولة التاسعة على استاد القاهرة يوم الإثنين 29 سبتمبر.

جدول مباريات الأهلي في الدوري الممتاز

فيما يلي أبرز مواعيد مباريات الأهلي في الدوري:

الجولة الأولى: مودرن سبورت × الأهلي – السبت 9 أغسطس – الساعة 8:00 مساء – استاد القاهرة

الجولة الثانية: الأهلي × فاركو – الجمعة 15 أغسطس – الساعة 8:00 مساء – استاد القاهرة

الجولة الرابعة: غزل المحلة × الأهلي – الإثنين 25 أغسطس – الساعة 5:00 مساء – استاد غزل المحلة

الجولة الخامسة: الأهلي × بيراميدز – السبت 30 أغسطس – الساعة 8:00 مساء – استاد القاهرة

الجولة التاسعة: الأهلي × الزمالك – الإثنين 29 سبتمبر – الساعة 8:00 مساء – استاد القاهرة

ويُعفى الأهلي من خوض الجولة الثالثة، وفقًا لما قررته رابطة الأندية.

مواجهات صعبة قبل ختام الدور الأول

يواجه الأهلي سلسلة من التحديات في نهاية الدور الأول، تبدأ من لقاء الإسماعيلي يوم 25 نوفمبر، تليه مباريات حاسمة ضد طلائع الجيش، وادي دجلة، البنك الأهلي، الجونة، سموحة، زد، وتنتهي بمواجهة المقاولون العرب يوم 5 مارس 2026 على استاد المقاولون العرب. وتشير هذه المواجهات إلى صعوبة المرحلة المقبلة من مشوار مباريات الأهلي في الدوري.

تنوع الملاعب وتوقيتات دقيقة

يتنقل الأهلي خلال الموسم بين عدة ملاعب أبرزها استاد القاهرة، استاد المقاولون العرب، استاد برج العرب، واستاد الكلية الحربية. وتتنوع توقيتات مباريات الأهلي في الدوري بين الخامسة، الثامنة، والتاسعة والنصف مساءً، ما يتطلب جاهزية بدنية عالية وتركيزًا مستمرًا من الفريق طوال الموسم.