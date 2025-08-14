تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة الدوري المصري مجانًا في عام 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقدم قناة Time Sports الرياضية المصرية فرصة مشاهدة مباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر والبطولات القارية بجودة عالية وبدون تشفير. يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة القناة على نايل سات وعرب سات بترددات مختلفة.
تردد قناة Time Sports على نايل سات
تتوفر قناة Time Sports على نايل سات بترددين مختلفين لقناتي Time Sports 1 HD و Time Sports 2 HD. يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال على التردد المناسب للاستمتاع بمشاهدة مباريات كرة القدم والبرامج الرياضية.
- Time Sports 1 HD
- التردد: 11861
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- Time Sports 2 HD
- التردد: 11862
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة Time Sports على عرب سات
يمكنكم أيضاً استقبال قناة Time Sports على عرب سات بجودة SD. إليكم تفاصيل التردد:
- عرب سات
- التردد: 12054
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
ضبط تردد Time Sports على جهاز الاستقبال
لضبط تردد قناة Time Sports على جهاز الاستقبال الخاص بكم، اتبعوا هذه الخطوات:
- افتح قائمة الإعدادات.
- اختر “تثبيت” أو “Installation”.
- اختر “البحث اليدوي” أو “Manual Scan”.
- حدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).
- أدخل التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.
- اضغط “بحث” ثم “حفظ”.
برامج رياضية مميزة على Time Sports
تقدم Time Sports باقة متنوعة من البرامج الرياضية، منها:
- الملعب المصري: تحليل شامل للمباريات.
- الطب العام: برنامج تفاعلي مع الجمهور.
- مع شوبير: آخر الأخبار الرياضية.
- في استاد Time: لقاءات حصرية مع نجوم الكرة.
بطولات رياضية على Time Sports
تُغطي Time Sports مجموعة من البطولات، أبرزها:
- الدوري المصري الممتاز.
- كأس مصر وكأس السوبر المصري.
- مباريات المنتخب المصري.
- مشاركات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية.
- أحداث رياضية أخرى (كرة اليد، الطائرة، السلة).
مميزات مشاهدة Time Sports
تتميز Time Sports بكونها قناة مجانية بجودة عالية، وتقدم تغطية شاملة للأحداث الرياضية مع فريق تحليل محترف. استمتع بمشاهدة مبارياتك المفضلة مجاناً ودون انقطاع.