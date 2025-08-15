معركة حامية.. 10 حقائق لا تفوتك عن لقاء الأهلي وفاركو اليوم في الدوري المصري

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في لقاء مثير، يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق فاركو الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز. يسعى الأهلي بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو لتحقيق الانتصار الأول له في الموسم الحالي بعد تعادله في الجولة الأولى مع مودرن سبورت.

قيمة التسويق والتاريخية بين الفريقين

تظهر الأرقام أن الأهلي يتفوق بشكل كبير على فاركو في القيمة التسويقية، حيث تبلغ قيمة النادي الأهلي 38.25 مليون يورو متصدرًا القائمة المصرية، بينما تبلغ قيمة فاركو 2.73 مليون يورو. ومن الجدير بالذكر أن الفريقين التقيا في 9 مباريات سابقة، حقق الأهلي الفوز في 5 مباريات، وتعادلا في مباراتين، بينما فاز فاركو في مباراتين.

آخر مواجهة وتدعيم الصفوف

في أبرز الصفقات التي أبرمها الأهلي خلال فترة الانتقالات، تم التعاقد مع عدد من اللاعبين البارزين مثل محمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه. بينما لم يبقى فاركو خلفًا، حيث قام بتدعيم صفوفه بالتعاقد مع لاعبين موهوبين مثل يوسف سيد عبد الحفيظ وأحمد رفاعي.

طموحات ريبيرو والهدف الكبير

يسعى المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو لتحقيق الانتصار مع الأهلي في الدوري المصري، وذلك بعد توليه المسؤولية الفنية للفريق. وبعد خوضه أربع مباريات مع الفريق حتى الآن، يسعى ريبيرو لتحقيق الفوز الأول في الدوري الممتاز.

من المتوقع أن تكون المواجهة بين الأهلي وفاركو حافلة بالإثارة والتشويق، وسيكون الفوز غاية كل فريق لمواصلة الانطلاق نحو البطولة.