فياجرا بدلًا من درع التميز...مكافأة غير متوقعة لحكم خليجي

عدن - ياسمين التهامي - أثارت حادثة غير مألوفة موجة جدل في الوسط الرياضي الكويتي، بعد أن تلقى حكم كرة اليد الفيلكاوي جائزة "أفضل حكم" من لجنة الحكام التابعة لاتحاد اللعبة، ليتفاجأ بأنها عبارة عن علبة حبوب فياجرا.

 

 

 

واعتبر الفيلكاوي هذه الخطوة إساءة شخصية تمس مكانته وتتنافى مع القيم ، ما دفعه للتوجه فورًا إلى الهيئة العامة للرياضة، حيث التقى مديرها بشار عبدالله وتقدم بشكوى رسمية بشأن الحادثة.

 

 

من جهته، أعلن اتحاد كرة اليد في بيان رسمي عن فتح تحقيق عاجل في الواقعة التي وصفها بأنها "شخصية"، مؤكدًا عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين في هذا التصرف

 

 

 

