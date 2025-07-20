شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يجد مبلغ سعودي كبير.. شاهد ماذا فعل (صدمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في بادرة أخلاقية مميزة، عثر الطفل أيمن عبد الملك حميد الدرغام من جبل حبشي بمحافظة تعز على مبلغ مالي وقدره 24,500 ريال سعودي.

وبدلاً من الاحتفاظ به، قام أيمن بإعادة المبلغ إلى صاحبه في عمل يعكس قيم الصدق والأمانة التي يتحلى بها.

هذا السلوك النبيل لقي إشادة واسعة من الأهالي، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات تعزز من روح التكافل والأخلاق في المجتمع.

