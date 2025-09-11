اخبار اليمن

لن تصدق السبب...الرياض تطلب من رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليمني العودة فورا الى السعودية

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي المعروف عدنان الأعجم، رئيس تحرير صحيفة الأمناء، عن أن الرياض وجّهت طلبًا عاجلًا إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليمني بضرورة العودة إلى العاصمة السعودية فورًا.

 

 

 

ويأتي هذا التطور في ظل أنباء عن مشاورات سياسية مكثفة تشهدها الرياض، وسط توقعات بصدور قرارات مهمة تتعلق بالملف اليمني خلال الساعات القادمة.

 

 

 

حتى اللحظة، لم يصدر أي بيان رسمي من المجلس الرئاسي حول الاستدعاء، فيما يترقب الشارع اليمني مآلات هذه الدعوة المفاجئة وتأثيراتها على المشهد السياسي الراهن.

 

 

