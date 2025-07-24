شكرا لقرائتكم خبر عن ما وراء الكواليس من ترتيبات وتحالفات؟...مسؤول حوثي يطير إلى المجهول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة، اليوم، بمغادرة الدكتور هشام شرف، وزيرمايعرف بالخارجية السابق في الحكومة التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين ، الأراضي اليمنية عبر مطار عدن الدولي، في خطوة أثارت تكهنات واسعة حول طبيعة الظروف المحيطة بهذه المغادرة.

وأكدت الناشطة السياسية وعضوة حزب المؤتمر الشعبي العام، حنان حسين، عبر منشور على حسابها في موقع "فيسبوك"، أن طائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة هبطت قبل ساعات في مطار عدن الدولي، حيث تم نقل هشام شرف إليها في عملية أمنية محكمة، قبل أن تقلع الطائرة متجهة إلى دولة مجاورة لليمن.

وأشارت حسين إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تطورات سياسية وأمنية متسارعة في الساحة اليمنية، مشيرة إلى أن مغادرة شخصية بارزة مثل شرف – الذي كان أحد أبرز الوجوه الدبلوماسية في الإدارة الحوثية – تُعد مؤشراً قد يحمل دلالات مهمة على صعيد التحولات الداخلية داخل الجماعة، أو على صعيد التحركات السياسية الإقليمية.

ولم تُعرف بعد الأسباب الدقيقة وراء مغادرة شرف، ولا الجهة التي تقف خلف ترتيب هذه العملية، فيما تضاربت التكهنات حول ما إذا كانت المغادرة تمت بتنسيق مع جهات يمنية أو إقليمية أو دولية، خصوصاً في ظل استمرار تعقيدات المشهد السياسي اليمني، وسط جهود دولية متواصلة لإحياء مسار السلام.

يُذكر أن هشام شرف شغل منصب وزير الخارجية في الحكومة التي تديرها جماعة الحوثي في صنعاء منذ عام 2016، وكان يُعتبر من أبرز الوجوه الدبلوماسية التي تمثل الجماعة في المحافل الدولية، قبل أن تبدأ أخبار تواريه عن الأنظار تتسرب في الأشهر الأخيرة، تزامناً مع تغييرات مفصلية في هيكل القيادة الحوثية.

في المقابل، حافظت كل من السلطات اليمنية في عدن، والجهات الإقليمية والدولية الفاعلة في الملف اليمني، على الصمت حتى الآن إزاء هذه التطورات، ما يعزز الافتراضات حول طبيعة المغادرة التي تبدو منظمة وغير علنية.

ويُنتظر أن تُثير هذه الخطوة تساؤلات واسعة حول مستقبل المشهد السياسي في اليمن، وانعكاسات احتمالات انشقاقات داخل الصف الحوثي، في وقت تشهد فيه جهود التسوية السياسية تقدماً نسبياً، مع دعوات متكررة لتوسيع المشاركة السياسية وتمهيد الطريق أمام تسوية شاملة للصراع المستمر منذ نحو عقد من الزمان.