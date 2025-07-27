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عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع مقلق في حالات حمى الضنك والحصبة والكوليرا .... أكثر من 800 إصابة جديدة منذ مطلع العام

كشفت إحصائية حديثة عن ارتفاع لافت في أعداد حالات الاشتباه بالإصابة بأمراض حمى الضنك، والحصبة، والكوليرا في مديريات الساحل بمحافظة حضرموت، شرق اليمن. فقد سجلت دائرة الترصد الوبائي بمكتب الصحة بساحل حضرموت 838 حالة جديدة منذ مطلع العام الجاري وحتى 23 يوليو 2025.

وأوضحت الإحصائية الصادرة يوم الأحد أن 36 حالة من إجمالي الحالات المُسجلة تم تأكيدها مخبريًا؛ منها 5 حالات لحمى الضنك، و28 حالة حصبة، و3 حالات كوليرا. كما تم تسجيل أربع وفيات مرتبطة بمرض الحصبة، توزعت بين حالتين في الديس، وحالة في المكلا، وحالة أخرى بين الحالات الوافدة.



توزع الحالات حسب نوع المرض والمديريات:

.حمى الضنك: سجلت 359 حالة اشتباه، تصدرتها مديرية المكلا بـ138 حالة، تلتها بروم ميفع (96)، وحجر (32)، وغيل باوزير (27)، وأرياف المكلا (21)، والديس (16)، والشحر (12)، بالإضافة إلى حالات أخرى متفرقة.

. الحصبة: ارتفعت حالات الاشتباه إلى 358 حالة، وكان أغلبها في مدينة المكلا (114 حالة)، تليها مديرية الديس (67)، وغيل باوزير (56)، والشحر (37)، وبروم ميفع (17)، والريدة وقصيعر (16)، وغيرها من المديريات.



. الكوليرا: بلغت حالات الاشتباه 121 حالة جديدة، سجلت معظمها في مديرية حجر (58 حالة)، وبروم ميفع (35)، ومدينة المكلا (11)، بالإضافة إلى 11 حالة وافدة، وحالات أخرى في غيل باوزير والشحر.



أفادت دائرة الترصد الوبائي بأن حوالي 99.4% من الحالات المشتبه بها في الأمراض الثلاثة قد تماثلت للشفاء، ليصل عدد المتعافين إلى 833 حالة.

ومع ذلك، أشارت الإحصائية إلى أن 67% من حالات الحصبة المسجلة لم تتلق أي جرعة من اللقاحات.



تؤكد هذه الأرقام على الحاجة الملحة لتكثيف الجهود الصحية والوقائية في حضرموت للحد من انتشار هذه الأمراض وتوفير الرعاية اللازمة للمصابين، لا سيما مع ضعف التغطية التحصينية لبعض الأمراض.