شكرا لبحثكم عن خبر سحب قرعة كأس الخليج العربي للشباب 2025.. اليمن في مجموعة نارية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
الدوحة | خاص:
أُجريت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة مراسم سحب قرعة بطولة كأس الخليج العربي للشباب، التي ستُقام في مدينة أبها السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 10 سبتمبر 2025، بمشاركة ثمان منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين.
وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب اليمن للشباب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية والكويت وقطر، في مجموعة قوية يتوقع أن تشهد منافسات حماسية.
فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات مصر وعمان والبحرين والعراق.
ومن المقرر أن تقام مباريات البطولة في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى المنتخبات الخليجية والعربية إلى تقديم مستويات مميزة، واكتشاف مواهب شابة قادرة على تمثيل منتخباتها الوطنية مستقبلاً.
يُذكر أن البطولة تحظى بأهمية كبيرة كونها تمثل محطة مهمة في إعداد المنتخبات الشابة، وتعزيز روح التنافس بين أبناء المنطقة.
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