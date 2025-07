أخبار من السعودية.. وزير الخارجية: الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف عاجلًا

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان:



الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 06:33 مساءً كتب شريف احمد - قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الاثنين، إن الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف عاجلًا.جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى في الأمم المتحدة، حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا. تؤمن المملكة أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعةThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)وأكد وزير الخارجية أن المؤتمر يشكل محطة مهمة للسلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مبادرة السلام العربية أساسًا لأي حل عادل.وتابع: "المملكة تؤمن أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة".وأضاف وزير الخارجية: "نثمن إعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين"، وأشار إلى أن المملكة بادرت بالتعاون مع فرنسا إلى تأمين موافقة البنك الدولي لتحويل مبلغ 300 مليون دولار إلى غزة والضفة الغربية.وأوضح أن المملكة حرصت منذ بداية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة على تقديم الدعم الفوري والمتواصل للشعب الفلسطيني.