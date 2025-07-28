أخبار من السعودية.. وزير الخارجية: الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف عاجلًا

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان:



تؤمن المملكة أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة#الإخبارية pic.twitter.com/qqTdQCrYC5