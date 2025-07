أخبار من السعودية.. عاجل: أمين الأمم المتحدة: أشكر السعودية وفرنسا لتنظيمهما مؤتمر حل الدولتين

حل الدولتين

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 06:33 مساءً كتب شريف احمد - وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الشكر إلى السعودية وفرنسا على تنظيمهما للمؤتمر الدولي رفيع المستوى، حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.وقال غوتيريش خلال المؤتمر اليوم الاثنين، إنه يمكن وقف النزاع في غزة بإرادة سياسية حقيقية، مؤكدًا أن حل الدولتين يجب أن يتحقق. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأكد أمين الأمم المتحدة أن ضم الضفة الغربية غير قانوني ويجب أن يتوقف، مشيرًا إلى أن الأفعال التي تقوض حل الدولتين مرفوضة بالكامل.وشدد على أن تدمير قطاع غزة يجب أن يتوقف، قائلًا: "مؤتمر حل الدولتين فرصة فريدة من نوعها وعلينا استغلال هذا الزخم".