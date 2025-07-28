أخبار من السعودية.. عاجل: أمين الأمم المتحدة: أشكر السعودية وفرنسا لتنظيمهما مؤتمر حل الدولتين

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 06:33 مساءً كتب شريف احمد - وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الشكر إلى السعودية وفرنسا على تنظيمهما للمؤتمر الدولي رفيع المستوى، حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.
وقال غوتيريش خلال المؤتمر اليوم الاثنين، إنه يمكن وقف النزاع في غزة بإرادة سياسية حقيقية، مؤكدًا أن حل الدولتين يجب أن يتحقق. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وشدد على أن تدمير قطاع غزة يجب أن يتوقف، قائلًا: "مؤتمر حل الدولتين فرصة فريدة من نوعها وعلينا استغلال هذا الزخم".
وقال غوتيريش خلال المؤتمر اليوم الاثنين، إنه يمكن وقف النزاع في غزة بإرادة سياسية حقيقية، مؤكدًا أن حل الدولتين يجب أن يتحقق. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وزير الخارجية: الكارثة الإنسانية في #غزة يجب أن تتوقف عاجلًا#اليوم #مؤتمر_حل_الدولتين— صحيفة اليوم (@alyaum) July 28, 2025
التفاصيل: https://t.co/23lrabfCWw pic.twitter.com/5wmTAudGeY
حل الدولتينوأكد أمين الأمم المتحدة أن ضم الضفة الغربية غير قانوني ويجب أن يتوقف، مشيرًا إلى أن الأفعال التي تقوض حل الدولتين مرفوضة بالكامل.
وشدد على أن تدمير قطاع غزة يجب أن يتوقف، قائلًا: "مؤتمر حل الدولتين فرصة فريدة من نوعها وعلينا استغلال هذا الزخم".