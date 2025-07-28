شكرا لقرائتكم خبر عن ضحى بحياته دفاعا عن قائده.. الكشف عن الحارس الشخصي لعلي صالح الذي قتل بالهجوم على منزله في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال الضابط احمد الاشول:كان بإمكانه يجلس في بيته وسيارتة الفخمه ويعيش طبيعي، هو من أسرة تمتلك أراضي ومزارع في صنعاء لولد الولد ، أغلب منطقة عصر يمتلكوا مزارع فهم أبناء تلك المنطقه وتوارثوها

فيها

واضاف:ومع ذلك لا صدّق ضغوط ،ولا صدّق تهديدات ، ولا انسحب ، ولا ترك قائدة وكان من أول من استشهد في الثنية وخرج في محاولة لصد التقدم ،

واختتم:ومش عارف هل بينتبهوا لأسرته وأبنائه أو منسيين ،حسين الحميدي الحارس الجسدي لعلي عبدالله صالح