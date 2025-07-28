شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بحضور الرئيس اليمني الأسبق وعدد كبير من قيادات الدولة ...هذا مايفعلة الان وزير الدفاع اليمنية بالعاصمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُعقد في هذه الأثناء بالعاصمة المصرية القاهرة، حدث أكاديمي بارز يتمثل في مناقشة وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري لأطروحة الدكتوراه في أكاديمية الدراسات العليا الاستراتيجية “أكاديمية ناصر”.

ويحضر جلسة المناقشة عدد من الشخصيات اليمنية البارزة، في مقدمتهم الرئيس الأسبق علي ناصر محمد، ووزير الدفاع الأسبق الفريق الركن صالح عبيد أحمد، إلى جانب السفير اليمني لدى مصر خالد محفوظ بحاح، وذلك في مشهد لافت يعكس اهتمامًا كبيرًا بالمجال الأكاديمي العسكري وتقديرًا لجهود الفريق الداعري.

وتُعد هذه الأطروحة محطة علمية متقدمة في المسار المهني للفريق محسن الداعري، الذي يواصل أداء مهامه في قيادة المؤسسة العسكرية اليمنية بالتوازي مع تطوره الأكاديمي في مجالات الاستراتيجية والدراسات العليا.

ومن المتوقع أن تسلط الأطروحة الضوء على قضايا عسكرية واستراتيجية متعلقة بالوضع اليمني والإقليمي، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وسنوافيكم بتفاصيل أوفى عقب انتهاء جلسة المناقشة.

