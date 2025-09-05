شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة: نشر مكان استهدافهم وهوياتهم.. الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 12 مسؤولا بارزا في قيادة الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، القضاء على 12 مسؤولا بارزا في قيادة الحوثيين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "متابعة للغارة التي نفذها الجيش يوم الخميس الماضي في منطقة صنعاء، يمكن في هذه المرحلة تأكيد القضاء على 12 مسؤولا بارزا في قيادة الحوثيين".

وأضاف: "لقد استهدفت الغارة بنية تحتية عسكرية استخدمت من قبل القيادة العسكرية العليا حيث تواجدت فيها شخصيات عسكرية رفيعة المستوى إلى جانب وزراء في الحكومة كانوا متورطين بشكل مباشر في إدارة وتوجيه عمليات ضد إسرائيل".

وأفاد أدرعي بأن تقييم نتائج الغارة ما زال مستمرا، مؤكدا أن الجيش سيواصل العمل بقوة لإزالة أي تهديد ضد إسرائيل في أي مكان وزمان يُطلب منه ذلك.

ووفق المتحدث باسم الجيش، منذ الصعود إلى الحكم استخدم الحوثيون بشكل ممنهج البنى التحتية المدنية في أنحاء الدولة كغطاء لنشاطاتهم.

وبحسب التقديرات، يتم استغلال نحو 1.5 مليار دولار للتسلح العسكري وتمويل العمليات على حساب المدنيين.

ويقزل أدرعي إنه وبالإضافة إلى الهجمات المباشرة ضد إسرائيل، ينفذ الحوثيون عمليات في منطقة البحر الأحمر بهدف المساس بخطوط الملاحة الدولية وزعزعة حرية الملاحة في المنطقة مما يسبب في تداعيات اقتصادية واسعة.