شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تهرب موظفي سفارتها بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هربت الولايات المتحدة الأمريكية، العشرات من موظفي سفارتها العاملين في صنعاء إلى خارج اليمن، بعملية خاصة ضمن ترتيبات لنقلهم إلى الأراضي الأمريكية تقديراً لفترة خدمتهم.

كشف هذا مراسل وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" فارس الحميري، الذي أكد تخلي أمريكا عن 120 موظفاً يمنياً سابقاً في السفارة الأمريكية بصنعاء بعد مغادرتهم إلى جمهورية مصر العربية، بناء على طلب أمريكي لترتيب هجرتهم إلى الولايات المتحدة.

وقال الحميري: "يواجه نحو 120 موظفا سابقا في السفارة الأمريكية لدى اليمن، الذين نصحتهم السفارة بمغادرة صنعاء إلى القاهرة لترتيب هجرتهم إلى الولايات المتحدة، وضعا صعبا إذ لا يزالون عالقين في مصر منذ سنوات".

مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس" بعنوان "موظفون يمنيون عالقون في الجحيم": "يقدر عدد هؤلاء العالقين مع أسرهم حاليا بحوالي 570 فردا، ويواجه نحو 70 بالمائة منهم أوضاعاً إنسانية صعبة، حيث لا تملك بعض الأسر سوى وجبة واحدة يوميا، ويعاني العديد من المرض بلا علاج كاف.. كما أن نحو 80 بالمائة من أطفالهم خارج المدارس".

مؤكداً أن "50 بالمائة من هؤلاء العالقين يواجهون خطر الطرد من الشقق التي يسكنون فيها نتيجة عجزهم عن دفع الإيجارات، إلى جانب معاناتهم مع الوضع القانوني، حيث قاربت إقاماتهم على الانتهاء".