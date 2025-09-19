شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا آخرين جوار افتهان المشهري أثناء عملية الاغتيال.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف ناشطون في تعز عن وجود ضحايا جدد أثناء عملية الاغتيال التي تعرضت لها افتهان المشهري مدير عام صندوق النظافة والتحسين في تعز .

موضحين ان الطالب حسين الصوفي أصيب بطلقتين في الراس أثناء اغتيال افتهان المشهري.

مشيرين الى ان الطالب الصوفي كان راكبا في الباص ومتجهاً نحو جامعة العطاء لتلقي الدرس من الدكتور لكنه تلقي الدرس من القاتل وكتب بالدم.

وسيدخل الطالب الصوفي بعد مغرب اليوم غرفة العمليات لاخراج الرصاص من راسه .