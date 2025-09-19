اخبار اليمن

مكالمة صوتية سابقة لـ"افتهان" المشهري لخصت كل الحكاية... تعرف على التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

مكالمة صوتية سابقة لـ"افتهان" المشهري لخصت كل الحكاية... تعرف على التفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة صوتية سابقة لـ"افتهان" المشهري لخصت كل الحكاية... تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اوضح تسجيل صوتي سابق لمدير صندوق النظافة والتحسين في تعز افتهان المشهري تفاصيل مهمة .

الشهيدة افتهان وفي التسجيل الصوتي تشرح قصتها مع القاتل لؤي جسار المخلافي  ووالده والقاتل الثاني محمد صادق المخلافي" الباشق "  .

تقول المشهري انهم متهبشين استولوا على مبنى حكومي واستجدوا البقاء فيه ثم قلبوا عليها .وحين رفعت القضية للنيابة قتلوها ،طبعا مدعومين من كل المتهبشين حتى لاينفرط عقد السبحة ، مدير الأمن يتصل للمطلوبين امنيا بالهروب والتخفي لان هناك طقم امني قادم إليهم. والباشق مدمن مخدرات ولديه عدة سوابق في القتل ، قاتل أجير .
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا