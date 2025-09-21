شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة بشأن الدعم السعودي المرتقب ودفع مرتبات الموظفين وتحسن الصرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث الخبير الاقتصادي وفيق صالح عن الدعم السعودي المرتقب للحكومة الشرعية



‏الدعم السعودي المرتقب سيمكن الحكومة على المدى القريب من معالجة عجز الإيرادات لدفع رواتب الموظفين حاليا ،وتحقيق استقرار نسبي في أسواق الصرف عبر توفير جزء من احتياجات السوق



لن يلجأ البنك المركزي لتغطية العجز الحكومي من أدوات تضخمية، كون هذا الدعم المحدود سيساعد البنك المركزي على دفع الرواتب والإيفاء بالتزامات الحكومة، ولكن على المدى القريب فقط

للاستفادة من هذا الدعم على المتوسط والبعيد، تحتاج الحكومة إلى الاعتماد على موارد ذاتية وتفعيل الصادرات الخارجية وتنمية الموارد العامة وترشيد النفقات الدولارية



بدون هذه الخطوات ستبقى الحكومة تعاني العجز وقلة الحيلة

