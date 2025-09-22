شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...اعلان عسكري امريكي بشأن اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر اعلان عسكري عن الولايات المتحدة الامريكية، بشأن اليمن وما سيشهده خلال الايام المقبلة، على خلفية تصعيد جماعة الحوثي الانقلابية، هجماتها على الملاحة البحرية للكيان الاسرائيلي وقواعده العسكرية ومطاراته وموانئه، ضمن اعلانها "استمرار عمليات اسناد غزة".

جاء هذا في تصريح لقائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سينتكوم)، الأدميرال براد كوبر، خلال لقائه مع رئيس هيئة الاركان العامة بوزارة الدفاع، الفريق ركن صغير بن عزيز، في المملكة العربية السعودية، أعلن فيه عن شراكة قائمة بين القوات الامريكية والجيش الوطني اليمني.

وقال قائد القوات الامريكية، الأدميرال كوبر، في بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية، نشرته الاحد (21 سبتمبر) على حسابها الرسمي بمنصة إكس (توتير سابقا): "القوات المسلحة اليمنية شريكٌ قيّم، فهي تشاركنا التزامنا بتعزيز السلام والاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة".

ترافق الاعلان الامريكي، مع تنظيم المملكة العربية السعودية وبريطانيا في العاصمة السعودية الرياض، مؤتمر اعلان الشراكة الدولية للامن البحري اليمني، بمشاركة 40 دولة، بهدف تعزيز القدرات اليمنية في مراقبة مياه اليمن الاقليمية بالبحرين العربي والاحمر وباب المندب وتأمين الملاحة الدولية.

كما بدأت قوات الجيش السعودي، حالة استنفار لافتة، وتحركات مفاجئة على الحدود المشتركة بين المملكة العربية السعودية واليمن، اعتبرها مراقبون "استعدادا لمواجهة تهديدات جماعة الحوثي الانقلابية، التي اطلقها زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، بصيغة نصائح وتحذير، الخميس (18 سبتمبر)".

وتتزامن التحركات الامريكية البريطانية السعودية، مع لقاءات متتابعة للسفير الامريكي في اليمن مع قيادات التشكيلات العسكرية الممولة من الامارات (طارق عفاش، عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي)، وتصعيد جماعة الحوثي هجماتها البحرية ضد ملاحة الكيان الاسرائيلي وقواعده بزعم "اسناد غزة".