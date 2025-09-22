شكرا لقرائتكم خبر جامعة نجران تدشن معرض «سجايا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وكيل جامعة نجران للشؤون التعليمية الدكتور بندر الشهري، بمركز الأمير جلوي بن عبدالعزيز للمؤتمرات، معرض «سجايا»، الذي تنظمه الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والإثراء المعرفي بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، وذلك ضمن فعاليات احتفاء الجامعة باليوم الوطني الـ95.

ويضم المعرض الذي يشارك فيه 27 ناديا طلابيا من مختلف كليات الجامعة، إبداعات الطلبة ومبادراتهم الوطنية، في مساحة طلابية حية تسلط الضوء على طاقات الشباب ودورهم في خدمة المجتمع، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.

وأوضح المشرف على الإدارة العامة للاتصال المؤسسي الدكتور شادي باداود، أن فكرة المعرض جاءت بتوجيهات رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري، التي تتضمن أن يكون الطالب محور المناشط الطلابية الوطنية، مشيرا إلى أنه يهدف إلى إبراز مبادراتهم الوطنية التي تتنوع بين العمل التطوعي وخدمة المجتمع والابتكار وريادة الأعمال وحماية البيئة، كذلك المبادرات الثقافية والفنية التي تعكس هويتنا الوطنية.