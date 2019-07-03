شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مئات الجنود السعوديين يطوقون ”الكعبة” وشخصية ”نادرة الظهور” تصعد عليها.. وصيحات المعتمرين تتعالى (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول مغردون على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يرصد تطويق الكعبة من جانب مئات الجنود السعوديين، لحظة صعود شخصية نادرة الظهور عليها.



وأظهر الفيديو، فرض الجنود السعوديين طوقًا وإبعاد المعتمرين عن محيط الكعبة مسافة تقترب من العشرة أمتار، فيما تقدَّم شيخ "بنو شيبة" الذي يملك مفاتيح الكعبة من أجل فتحها.

ووثَّق الفيديو، لحظة صعود شيخ "بنو شيبة" إلى داخل الكعبة المشرفة من أجل فتحها، قبيل صلاة عيد الفطر المبارك، من أجل غسلها وتطيبها؛ حيث كان يحمل مفتاح الكعبة في لفافة خضراء.

وتعالت صيحات المعتمرين وزوّار المسجد الحرام الذين كانوا يتابعون المشهد بشغف، وذلك عقب فتح باب الكعبة، بسبب هيبة المشهد.

يشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لهم مفاتيح الكعبة وقال: "خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم"، ولا زالوا يتوارثونها حتى اليوم.