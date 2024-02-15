“أنتِ حبي الأول والأخير”.. رسالة مؤثرة من ناهد السباعي لوالدتها الراحلة في عيد الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة ناهد السباعي بيوم عيد الحب برسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، إذ نشرت ناهد السباعي، صورة تجمعها بوالدتها، وقالت في رسالتها إن في مثل هذا اليوم كانتا تحرصان على تبادل الهدايا معاً، ووصفت والدتها بأنها كانت كل عالمها.

وأضافت ناهد السباعي في رسالتها أن والدتها هي حبها الأول والأخير، قائلةً: “اعتدنا أن نتلقى هدايا بعضنا بعضاً في يوم الحب، أنتِ حبي الأول والأخير، أنتِ عالمي، ما زلت لا أصدق ذلك أحياناً أعتقد أنك ستأتين وسننسى كل هذا كما لو كان لم يحدث، كنا واحداً ومن الصعب جداً العيش من دون نصفي الآخر”.

يُذكر أن ناهد السباعي تواصل خلال الفترة الحالية تصوير مشاهدها بالمسلسل التلفزيوني الجديد “محارب” الذي من المُنتظر أن يتم عرضه بموسم دراما رمضان المقبل، وتُشارك الفنانة ناهد السباعي بطولة المسلسل أمام الفنان حسن الرداد.

وكانت ناهد السباعي قد أعلنت انتهاء تصوير الموسم الأول من مسلسلها الجديد “نقطة سوداء” بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث كانت قد نشرت عبر حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة من الصور لها مع فريق عمل المسلسل، تدور أحداث مسلسل “نقطة سوداء” من خلال 15 حلقة، ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين أمام الفنانة ناهد السباعي من ضمنهم: أحمد مجدي، وأحمد فهمي، ونضال الشافعي، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وسماح أنور، وناهد رشدي، وسارة سلامة، وهدى الإتربي، وأحمد خالد صالح، والمسلسل يأتي من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، ومن إخراج محمد أسامة.