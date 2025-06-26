أرنولد شوارزنيغر يكشف عن الفيلم الأعلى ربحًا في مسيرته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ النجم العالمي أرنولد شوارزنيغر جمهوره حول العالم بالكشف عن الفيلم الذي حقق له أعلى إيرادات مالية في مسيرته السينمائية الطويلة، مؤكدًا أنه لم يكن من أفلام الأكشن التي اشتهر بها، بل فيلم عائلي كوميدي.

وفي مقابلة مع مجلة People، أعلن شوارزنيغر أن فيلم “Twins” الصادر عام 1988، والذي شارك في بطولته مع النجم داني ديفيتو، كان الأنجح من الناحية المالية في مسيرته، حيث اختار وقتها الحصول على نسبة من الأرباح بدلاً من أجر ثابت، وهو ما منحه ملايين الدولارات بعد النجاح الكبير للفيلم في شباك التذاكر.

وأكد أرنولد أن هذا القرار المالي كان بمثابة درس مهم في عالم الأعمال، مشيرًا إلى أن الثقة في المشروع والمراهنة على النجاح يمكن أن تثمر عن نتائج غير متوقعة.

وقد حقق فيلم “Twins” إيرادات عالمية تجاوزت 216 مليون دولار، ولا يزال يحظى بشعبية كبيرة حتى اليوم.

أرنولد يروي سيرته الذاتية في مسلسل “Arnold”

وكان أرنولد شوارزنيغر قد عاد إلى الشاشة من خلال مسلسل وثائقي بعنوان “Arnold” عُرض عام 2023، تناول فيه محطات حياته المتعددة من عالم الرياضة إلى السينما والسياسة، حيث تطرّق إلى أبرز النجاحات التي حققها، وصولًا إلى توليه منصب حاكم ولاية كاليفورنيا.

المسلسل من إخراج ليزلي تشيلكوت، وشارك فيه عدد من النجوم من بينهم جيمس كاميرون، ليندا هاميلتون، وداني ديفيتو، ويُعد من آخر الأعمال الفنية التي قدمها أرنولد شوارزنيغر، مُجسّدًا من خلاله قصة صعوده كأيقونة عالمية متعددة المجالات.