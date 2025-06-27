“مفاجأة” تجمع تامر حسني ورابح صقر.. هل ننتظر ديو غنائي قريباً؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار النجم السعودي رابح صقر تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة تجمعه بـ”نجم الجيل” تامر حسني عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، مرفقاً إياها بتعليق مقتضب ومثير للفضول: “مفاجأة”.

هذا التعليق المقتضب فتح باب التكهنات أمام المتابعين حول طبيعة التعاون الفني الذي سيجمع بين النجمين، وسط تساؤلات عمّا إذا كان الأمر يتعلق بديو غنائي مشترك، أو ربما مشاركة مرتقبة في إحدى الحفلات الغنائية.

وكان رابح صقر قد أحيا مؤخراً حفلاً فنياً ناجحاً في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، قدّم خلاله باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، في أجواء طربية ألهبت حماس الجمهور.

من جانبه، يعيش تامر حسني حالة من النشاط الفني اللافت، حيث يُعرض له حالياً فيلمه الجديد “ريستارت” في دور السينما محققاً إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر، كما يواصل طرح أغنيات ألبومه الجديد “لينا ميعاد” بشكل متتالٍ. ومن أبرز هذه الأعمال، ديو غنائي بعنوان “ملكة جمال الكون” جمعه بالمغني السوري الشامي، إلى جانب أغنيته الأخيرة “حلال فيك” من كلمات أحمد المالكي، ألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد عبد السلام.

وتُعد “حلال فيك” محطة بارزة في الحملة الترويجية لألبوم تامر حسني المنتظر، في إطار خطة فنية متكاملة تجمع بين الغناء والسينما، وتُكرّس موقعه في صدارة الساحة الفنية العربية.

حتى اللحظة، لم يُكشف عن تفاصيل المفاجأة التي أشار إليها رابح صقر، مما يزيد من ترقّب الجمهور لما قد يحمله هذا التعاون من طابع استثنائي.