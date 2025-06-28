جورجينا رودريغيز تستمتع بجمال بحر السعودية برفقة عائلتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز، شريكة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجمهور مجموعة صور برفقة عائلتها، ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها على أحد شواطئ البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية.



وقد علقت جورجينا على المنشور مكتفية بكلمة: "العائلة" باللغة الإسبانية، وبدت سعيدة للغاية.

وتعتبر جورجينا رودريغيز اسمًا لامعًا في عالم الموضة، ولم يعد الأمر يقتصر على كونها شريكة لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، بل بات لها مكانتها الخاصة، لا سيما في مجال الأزياء. ولذلك، فإن متابعة أي شخص لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تسلط عليه الضوء بشكل أكبر.

تعاونت جورجينا مع عدد من مصممي الأزياء اللبنانيين الذين بدأت بمتابعتهم أيضًا، ومن أبرزهم: إيلي صعب، زهير مراد، رامي قاضي، جورج حبيقة، وزياد نكد. كما تتابع دانييلا سمعان، زوجة لاعب كرة القدم الإسباني سيسك فابريغاس، بالإضافة إلى عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة، والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي كارن وازن.