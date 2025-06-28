بعد احتفاله بيوم ميلادها.. هل هناك قصة حب تربط بين ملك أحمد زاهر ومصطفى عماد!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 11:51 مساءً - ترددت خلال الفترة الماضية شائعات تفيد بارتباط الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر من النجم مصطفى عماد، حيث اعتقد الكثيرون بوجود عروس جديدة في منزل النجم أحمد زاهر، وذلك بعد زفاف شقيقتها "ليلى".

حيث بعد مشاركة الثنائي في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"؛ ظهرا في أكثر من مناسبة مع بعضهما من بينها زفاف الفنانة الشابة رنا رئيس، كما حرص مصطفى على دعم ملك في فترة مرضها، ومؤخرًا احتفل بيوم ميلادها بطريقة مميزة؛ الأمر الذي جعل البعض يعتقد أن الثنائي قد ارتبطا، وأثار تكهنات وتساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما.

مصطفى عماد يحتفل بيوم ميلاد ملك زاهر

حرص مصطفى عماد على الاحتفال بيوم ميلاد ملك أحمد زاهر بطريقته الخاصة، من خلال نشر صورة مجمعة تجمع صورهما معًا في أكثر من مناسبة؛ وذلك عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على "إنستغرام".

وعلق مصطفى على الصورة قائلًا: "كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى ملوكه .. ربنا يحلي أيامك كلها وتبقى كلها عيد .. ربنا يسعدك ويحفظك من كل شر ويارب تكون سنة كلها نجاحات وستر وفرح وراحة بال .. بتمنالك كل حاجة جميلة يا أحن ملوكه في الدنيا".

مصطفى عماد يحتفل بيوم ميلاد ملك زاهر - الصورة من حسابه على إنستغرام

هكذا دعم مصطفى عماد ملك زاهر وقتها مرضها!

كما حرص أيضًا مصطفى عماد على دعم ملك والدعاء لها، وذلك بعد تعرضها لـ أزمة صحية مفاجئة نُقلت على أثرها إلى المستشفى؛ ونشر مصطفى صورة تجمعه بملك زاهر، من خلال حسابه على "إنستغرام"، وكتب: "اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.. شفاء لا يغادر سقمًا، ربنا يشفيكي ويعافيكي يا حبيبتي ويبعد عنك أي مرض أو شر .. ادعوا لملك بالشفاء وإن ربنا يقومها بالسلامة يا رب".

كما أثار ظهورهما خلال حفل زفاف زميلتهما الفنانة الشابة رنا رئيس، تفاعلًا كبيرًا من كل محبي الثنائي ومتابعيهما، وخاصة بعد تداول رواد مواقع التواصل عدد من الفيديوهات والتي ظهر خلالها مصطفى ممسكًا بيدها مظهرًا خوفه عليها طوال الحفل.

اطلعوا على فقدت أجزاء مني ولكن نجوت .. هكذا احتفلت ملك أحمد زاهر بيوم ميلادها بعد شفائها!

مصطفى عماد عن ملك زاهر: "أقرب الناس ليا"

وكان مصطفى عماد قد كشف أن ملك زاهر أقرب الناس له في مسلسل "سيد الناس"، وذلك خلال حلوله ضيفًا في برنامج "في البوكس"؛ حيث قال: "كل الشباب في المسلسل قربيين مني وأخواتي وبحبهم جدًا، بس أكتر حد كنت بعمل معاه فيديوهات "تيك توك" وبقعد معاه في الكواليس هي ملك".

View this post on Instagram A post shared by Gossips (@gossipsonline_)

هكذا ردت ملك زاهر على شائعات ارتباطها!

وقد حرصت ملك زاهر على الرد ونفي هذه الشائعات سابقًا من خلال تصريحات صحفية؛ حيث قالت: "مصطفى عماد ويوسف رأفت من أصدقائي المقربين، إحنا أصحاب عادي، ومفيش أي نوع من أنواع الارتباط ولو كان فيه كنت هقول، لكن فعلًا إحنا بس أصحاب وأخوات، الضجة اللي حصلت ضحكتنا وبقينا متعودين على الشائعات اللي بتطلع كل شوية"، مشيرة أن السبب في هذه الشائعات ناتج من نجاحهما الكبير في مسلسلهما "سيد الناس".

يذكر أن مصطفى عماد يشارك ملك زاهر في مشروعها الفني الأول كمُخرجة لفيلمٍ جديد، بالتعاون مع فريق أكاديمي، والذي يحمل اسم "شنطة سفر"، ومن المقرر طرحه قريباً عبر إحدى المنصات، إذ جرى إطلاق البوستر الرسمي للعمل قبل ساعاتٍ.

فيلم "شنطة سفر" إخراج ملك زاهر، والتي شاركت في تأليفه أيضاً مع مريم طارق، ومنتج منفذ ليلى أحمد زاهر، ومخرج منفذ جنا حازم وسلمى العراقي، ومدير تصوير جمال الغربي؛ والمفاجأة أنها لا تقوم بالتمثيل خلال الفيلم، بينما يظهر خلاله الفنان مصطفى عماد كممثل.

View this post on Instagram A post shared by Malak Zaher ملك زاهر (@malak.ahmed.zaherr)

تألق ملك زاهر ومصطفى عماد في "سيد الناس"

تألقت ملك زاهر في مسلسل "سيد الناس" وخلال أحداثه قدمت "ملك" شخصية "ميادة" وهي ابنة "فاروق الجباس" وهي الشخصية التي لعبها والدها الفنان أحمد زاهر، ولم تكن علاقتهما جيدة في معظم الأوقات بسبب رفض الأخير زواجها من الشخص الذي وقعت في غرامه.

https://www.instagram.com/p/DGqQVWgNmdA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGqQVWgNmdA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGqQVWgNmdA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



أما مصطفى عماد فقد تألق بشخصية "آسر" المصاب بـ مرض التوحد ومن خلالها يعبر عن مشاعره بشكل سهل وسلس وأمام الجميع دون التفكير في أي ردود أفعال.

https://www.instagram.com/p/DFs8xHdAg6T/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFs8xHdAg6T/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFs8xHdAg6T/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



يُذكر أن مسلسل "سيد الناس" تم عرضه بموسم دراما رمضان 2025، وشارك ببطولته عددٌ كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالدالصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، أسما سليمان، إنجي كيوان، إسماعيل فرغلي، دعاء حكم، مؤمن نور. ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، والمخرج محمد سامي. والإخراج لمحمد سامي. وإنتاج صادق الصباح.

مسلسل "سيد الناس" دارت أحداثه حول شخصية الجارحي أبوالعباس، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس"، يتعرّض للظلم ويتم الزج به في السجن؛ ليخرج لاحقاً ويسعى للانتقام واستعادة حقوقه، ومحاولة الكشف عن السر الذي أخفاه والده عنه منذ سنوات؛ مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.



يمكنكم قراءة ملك أحمد زاهر تخوض أولى تجاربها في الإخراج.. ورسالة مؤثرة من والدتها



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».