فنانة شهيرة تدخل على خط أزمة مها الصغير وأحمد السقا برسالة عتاب ودعوة للصلح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور لافت لقضية البلاغ الرسمي الذي تقدّمت به الإعلامية مها الصغير ضد طليقها الفنان أحمد السقا، بتهمة التعدي عليها بالضرب، خرجت الفنانة فريدة سيف النصر عن صمتها ووجّهت رسالة عتاب حادة للطرفين، معربة عن أسفها لما آلت إليه الأمور، وداعية إلى التوقف وعدم تجاوز حدود الخصوصية والعِشرة، خاصة في ظل وجود أبناء بين الطرفين.

وعبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، نشرت فريدة منشورًا مطوّلًا بدأته برسالة إلى السقا وانتهت برسالة شديدة اللهجة إلى مها الصغير، شككت فيها في تفاصيل الواقعة، قائلة: “عيب يا أم ياسين الغالي، لو تأذيتي كان يبقى في تقرير طبي، لأن ضرب الجدع أبو الرجولة مش سهل تبقي فيكي حيل للجري على القسم. حسبي الله في اللي عمالين يسخنوا من الجهتين.”

وفي نبرة صريحة ومباشرة، طالبت فريدة الطرفين بالتوقف عن التصعيد وحفظ العشرة، قائلة: “استحلفكم بالله والعشرة والولاد اللي زي الفل، كفاية كده. لحبايبنا اللي بيعلقوا بالتجريح، ده حبيبكم، حطوا نفسكم مكانه واعملوا حساب ولاده وموقفهم، دول رجالة والعروسة القمر نادية… وأنتِ يا غالية بعتي حاجات ماتتعوضش، خايفة عليكي.”

كما وجّهت في ختام منشورها كلامًا جديدًا إلى مها الصغير، مستخدمة لهجة حادة في بعض المقاطع، فكتبت:

“وأنتِ ربنا معاكي ويقويكي على نفسك، النفس أمارة بالسوء. ناس هاتقول حقها، ماشي، بس لا التوقيت صح ولا أنتي صغيرة على التسرع ونسيان اتنين رجالة وعروسة، وأبوهم أبو الرجولة. وده رأيي، وفي الحق لا أخشى لومة لائم.”

واختتمت منشورها بالدعاء، قائلة: “ربنا يهدي الأحوال ونشوف صلح، ولا يتخرب بيت أبدًا يا رب.”

وتأتي هذه التصريحات في ظل صمت رسمي من أحمد السقا وعدم تعليقه على البلاغ، وسط تضارب الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي بين متعاطف مع مها الصغير ومدافع عن السقا، في واحدة من القضايا الشخصية التي تحوّلت إلى قضية رأي عام فني.