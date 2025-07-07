رنا سماحة تطرح “الهونولولو”.. أغنية صيفية بإيقاع راقص وحالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث إنتاجاتها الغنائية، بإطلاق أغنية جديدة للفنانة المصرية رنا سماحة بعنوان “الهونولولو”، وذلك عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” والمنصات الرقمية المختلفة.

الأغنية تأتي بإيقاع صيفي راقص ونفَس فني يجمع بين الطرافة والرومانسية الحالمة، وتحمل توقيع المخرج فادي حداد، بينما كتب كلماتها إسلام الجريني، ولحنها محمد مصطفى، وتولى التوزيع الموسيقي مصطفى غانم.

تعكس كلمات الأغنية قصة حب مشبعة بالشغف والعفوية، وتلعب على التناقض بين الإحساس القوي والمواقف اليومية الطريفة، في جمل بسيطة وسلسة مثل: “حبك إدمان، قلبي بروقان، واقع في حب اللذاذة / معاك أنا أَهِجّ وأعيش فالتلج، إن شاء الله نروح الهونولولو”.

وتضيف رنا سماحة من خلال “الهونولولو” لونًا جديدًا إلى رصيدها الفني، حيث تقدّم شخصية مرحة تواكب أجواء الصيف بمزيج من الحماس والمرح والخيال، مع توزيع موسيقي عصري يعزز الطابع الإيقاعي للأغنية.

وقد عبّر عدد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالعمل، مشيدين بإطلالة رنا الحيوية وأسلوبها المختلف، ما يضع الأغنية على طريق الانتشار الواسع خلال الموسم الصيفي.

يُذكر أن “الهونولولو” تُعد من بين سلسلة تعاونات بين لايف ستايلز ستوديوز وعدد من الفنانين العرب، في إطار خطتها لدعم الإنتاجات الغنائية الشبابية والمميزة في العالم العربي.