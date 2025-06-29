من عمشيت إلى الحمرا.. رولان مهنا يكشف عن مفاجأة باللهجة المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل الفنان الشاب رولان مهنا نشاطه الفني خلال صيف 2025، حيث أحيا مؤخرًا حفلين ناجحين ضمن فعاليات مهرجان عمشيت ومهرجان الحمرا، وسط حضور لافت وتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسُجّل تفاعل واسع مع أدائه لأغنيته الجديدة “دنيي دوّارة”، التي لا تزال تحصد أصداء إيجابية بين الجمهور، وبدأت تحقق انتشارًا ملحوظًا. وشارك رولان جمهوره بعدد من القصص القصيرة عبر حسابه على إنستغرام، كشف فيها أن هذا الصيف سيشهد صدور أغنية أخرى له، وذلك بعد نجاح “دنيي دوّارة”.

وبحسب ما ظهر، استمع الجمهور إلى مقطع قصير من الأغنية، التي تبدو باللهجة المصرية وتحمل طابعًا راقصًا شعبيًا، في توجّه يعكس رغبة رولان في تقديم محتوى حيوي ومواكب لنبض السهرات الصيفية.

ويُشار إلى أن الأغنية الجديدة تجمع رولان مهنا مجدداً مع شركة BMK، ومن المتوقع طرحها قريبًا على المنصات الموسيقية، ضمن خطة لإبراز هويته الفنية المتجددة والانفتاح على أنماط موسيقية أكثر تنوعًا.