طرح البرومو التشويقي الأول لفيلم هيبتا2.. كيف ظهر أبطاله؟

قصص حب ولكن

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 11:50 مساءً - شاركت الفنانةمتابعيها عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" البرومو التشويقي الأول لفيلم "هيبتا2- المناظرة الأخيرة"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.ويشارك في بطولة الفيلم بجانب "منة" عدد آخر من النجوم وهم: محمد ممدوح، كريم فهمي ، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، وتأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق، بمشاركة نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.والمميز في برومو الفيلم، هو ظهور جميع أبطاله في مشاهد مختلفة؛ إذ ظهروا وهم في حالة من الصدمة والحزن نتيجة ما يمرون به في قصص حبهم خلال الأحداث، وجاء التعليق الذي أرفقته منة شلبي بالبرومو متماشياً مع أحداثه؛ إذ كتبت: "قصة الحب مستمرة".وفي السياق ذاته، حرص عدد من النجوم والمشاهير على تهنئة الفنانة منة شلبي بفيلمها الجديد، مثل المخرجة مريم أبو عوف التي تمنت لها ولفريق العمل التوفيق والنجاح، معلقة بالقول: "مبروك يا منتي إن شاء الله هتكسروا الدنيا"، أما الفنانة هدى المفتي فاكتفت من خلال تعليقها بوضع رسوم تعبيرية جاءت على هيئة قلوب حمراء وشعلة نارية، لتؤكد من خلال مدى حماسها للعمل وللشخصية التي تلعبها منة شلبي.

ويواصل الفيلم في الجزء الثاني له البناء على السرد العاطفي المؤثر في "هيبتا: المحاضرة الأخيرة"، مع تقديم شخصيات وبيئات جديدة، وتأثيرات عاطفية أعمق؛ إذ يقدم رؤية جديدة للرومانسية المعاصرة، مستكشفاً تقلبات العلاقات العاطفية بكل تعقيداتها، مع تركيز خاص على أهمية التواصل الإنساني.

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الجزء الأول من "هيبتا"

الجزء الأول من فيلم "هيبتا" عُرض عام 2016، وقام ببطولته: عمرو يوسف، ياسمين رئيس، أحمد داود، دينا الشربيني، أحمد مالك، جميلة عوض، شيرين رضا، أنوشكا، أحمد بدير، سلوى محمد علي، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم: ماجد الكدواني، نيللي كريم، كندة علوش، هاني عادل، وتأليف محمد صادق وإخراج هادي الباجوري، والفيلم مأخوذ عن الرواية التي حققت أعلى المبيعات واعتلت قوائم مبيعات الكتب في مصر لعدة أسابيع، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها في 2014.



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