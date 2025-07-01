تامر حسني نجم افتتاح بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن إحياء النجم المصري تامر حسني لحفل غنائي مميز ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (Esports World Cup 2025)، التي تُعد الحدث الأضخم عالميًا في عالم الألعاب الإلكترونية.

ومن المقرر إقامة الحفل يوم 11 يوليو المقبل على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي، حيث نشر آل الشيخ البوستر الدعائي للحفل عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، معلّقًا: “الفنان تامر حسني يحيي حفلاً موسيقياً في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025”.

بدوره، عبّر تامر حسني عن سعادته بإحياء الحفل، وكتب: “أتشرف بإحياء حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، إن شاء الله يوم 11 يوليو”.

“لينا معاد”.. ألبوم جديد قريباً

في سياق آخر، أعلن تامر حسني عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” عن قرب طرح ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “لينا معاد”، في 10 يوليو، قائلاً: “فتحولي عينكم كده واستعدوا جيداً، استجابة لطلبكم سيتم إصدار ألبوم (لينا معاد) كامل يوم 10 يوليو. أوامر يا حبايب قلبي”.

وكان تامر قد طرح سابقًا مجموعة من أغاني الألبوم بشكل منفرد، ما زاد من حماسة الجمهور، من أبرزها: “حلال فيك”، و”حبيبي تقلان” التي صوّرها بطريقة الفيديو كليب بالتعاون مع الموزّع العالمي علي فتح الله، وتم تصويرها في مواقع متعددة أبرزها سفح الأهرامات.

كما طرح مجموعة من “الديوهات” التي لاقت انتشاراً واسعًا، منها: “ملكة جمال الكون” مع المطرب السوري الشامي، و”المقص” مع رضا البحراوي.

“ريستارت”.. نجاح مستمر في السينما

يُعرض لتامر حسني حاليًا في دور السينما فيلمه الجديد “ريستارت”، والذي حقق إيرادات تجاوزت 80 مليون جنيه مصري. يشاركه البطولة كل من: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وضيوف الشرف: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب كرة القدم السابق أحمد حسام ميدو. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

وتدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي اجتماعي، حول شاب يعمل فني هواتف يُدعى “محمد”، يحلم بالزواج من “عفاف”، مؤثرة على السوشيال ميديا، ليخوضا معًا رحلة شهرة عبر الإنترنت، تصطدم بقيم العائلة وتحديات الشهرة المفاجئة.