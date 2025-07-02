زينة في سباق فني مزدحم.. أربعة أعمال جديدة بين الدراما والسينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشهد الفترة الحالية نشاطاً مكثفاً للفنانة زينة، التي تخوض أكثر من تجربة فنية دفعةً واحدة، موزّعة بين الدراما التلفزيونية والسينما، في موسم يبدو حافلاً بالتنوّع والتحديات.

فقد بدأت زينة مؤخراً تصوير مسلسلها الجديد “في رواية أحدهم – ورد وشيكولاتة”، الذي تتشارك بطولته مع الفنان محمد فراج، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية. المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج محمد العدل، ويشارك فيه نخبة من النجوم، منهم: مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، ومها نصار، وتدور أحداثه في إطار درامي إنساني خاص.

سينمائياً، تواصل زينة تصوير فيلم “الشيطان شاطر”، حيث تؤدي دور “فريدة” وهي مذيعة تواجه صراعات الخير والشر في إطار كوميدي، ويشاركها البطولة الفنان أحمد عيد، ويظهر الفنان محمود حميدة في شخصية “الشيطان”، فيما يجسد عبدالعزيز مخيون دور والدها، وحنان سليمان دور والدتها، بينما يلعب أحمد الحجار دور شقيقها.

كما تستعد زينة لعرض فيلم “بنات الباشا” في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، والذي يضم نخبة من الفنانات أبرزهن: صابرين، سوسن بدر، ناهد السباعي، مريم الخشت، وأحمد مجدي الذي انضم بدلاً من شريف سلامة بعد اعتذاره. الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتبة نورا ناجي، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه حول أربع نساء يعملن في “بيوتي سنتر”، تجمعهن صداقة ومواقف حياتية متشابكة في قالب اجتماعي تشويقي.

أما المفاجأة، فهي مشاركة زينة كضيفة شرف في فيلم “المنبر”، إلى جانب الفنان أحمد حاتم، حيث تقدم شخصية “نظلة ليفي”، أول امرأة يهودية ترفض الممارسات الإسرائيلية وتخطب في المسلمين من داخل الأزهر الشريف، في دور إنساني نادر وغير تقليدي.

ويضم الفيلم كوكبة من الممثلين، منهم: آيتن عامر، كمال أبو رية، أحمد فهيم، عمر السعيد، سامح الصريطي، إضافةً إلى ضيوف شرف مثل أشرف زكي وأحمد عبدالعزيز. العمل من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبدالعال.