بسبب أغنية تروّج للنازية.. أستراليا تسحب تأشيرة كانييه ويست

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك، اليوم الأربعاء، عن إلغاء تأشيرة دخول مغني الراب الأمريكي كانييه ويست، المعروف أيضاً باسم “يي”، وذلك بعد إصداره أغنية مثيرة للجدل بعنوان “هايل هتلر” (يحيا هتلر)، اعتُبرت ترويجاً للنازية.

وكان ويست قد أطلق الأغنية في مايو/أيار الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات بث الموسيقى، بعد سلسلة من التصريحات والمنشورات المعادية للسامية التي نشرها سابقاً على منصة “إكس”، والتي تضمنت عبارات مثل: “أحب هتلر” و”أنا نازي”.

وأوضح بيرك في حديث لمحطة “ABC” المحلية أن التصريحات السابقة لم تؤثر على وضع تأشيرته حينها، لكن إصدار الأغنية دفع المسؤولين إلى “إعادة النظر”، مضيفاً: “إذا كنت تروج للنازية عبر أغنية، فلسنا بحاجة إلى هذا النوع من الخطاب في أستراليا. لدينا ما يكفي من التحديات من دون استيراد التعصب”.

وأشار الوزير إلى أن تأشيرة ويست كانت من النوع الأدنى، وأنه كان يزور أستراليا بانتظام حيث تعيش زوجته، المهندسة المعمارية الأسترالية بيانكا سينسوري، التي تزوّجها في ديسمبر 2022. ورغم ذلك، رفض مكتب بيرك الكشف عن تاريخ إلغاء التأشيرة بدقة، فيما لم تصدر إدارة أعمال ويست أي تعليق حتى الآن.

وفي سياق متصل، أكد بيرك أن أستراليا سبق أن منعت المؤثرة الأمريكية اليمينية كانديس أوينز من دخول البلاد في أكتوبر 2024، مشيراً إلى أن “مصلحة أستراليا الوطنية تتحقق بشكل أفضل عندما تكون أوينز في مكان آخر”.

إلغاء تأشيرة ويست يأتي في إطار تشديد السلطات الأسترالية على رفض أي محتوى يروّج للكراهية أو التطرّف، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات عامة ذات تأثير عالمي.