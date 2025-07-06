بعد صورتها بالمايوه.. نور عريضة برد صاعق على أحد المتابعين

ميرنا وليد - بيروت - نشرت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة، تعليقاً من تعليق أحد المتابعين على منشورها الذي ظهرت فيه بالمايوه على البحر، والذي قال لها: "كلما اشوف صورك اتذكر اللقاء مع هيفا كيف انكم مش راضيين واحد يكتب تعليق تحرش باجسامكم وانتو بالبكيني !!!!! طبعا انا مليار بالميه ضد التحرش ولكن ضد اسبابه ايضا وهي عرض صور تحدش الحياء وتشجع عل تحرش".



وردت نور عريضة على هذا التعليق رداً صاعقاً، إذ قالت للمتابع: "قلت هالشي قبل انت واجبك تحترم المرأة اللي عاليسار والمرأة اللي عاليمين. صرنا عم نبرر التحرش ونعطي عذر للمتحرشين ؟؟؟؟ بهذا المنطق، يعني كل رجال بينزل عالبحر و مبينين كتافوا ممكن انو يغتصب !؟؟؟".

