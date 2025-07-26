شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود لليوم السابع: فيلم فى عز الظهر حقق لى حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي المصري مينا مسعود في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، تفاصيل أول أعماله السينمائية في مصر، وكواليس تجربته مع فيلم "في عز الظهر"، الذي يُعد أول ظهور له في السينما المصرية بعد النجاح العالمي الذي حققه في فيلم "Aladdin" مع النجم ويل سميث عام 2019.

وقال مسعود: "من سنة 2020 وأنا أحاول تحقيق حلمي بالعمل في مصر، خاصة أننى أرى فجوة في جيلي، وكنت حابب أكون جزء من موجة شباب بيقدموا حاجة جديدة، وتمكنت من تحقيق هذا الحلم أخيرًا بعد صعوبات كثيرة".

أزمات فيلم في عز الظهر

وأوضح مسعود أن الفيلم مر بعدة عراقيل منذ بدايته، منها إصابة المخرج د. مرقس عادل بكورونا، ومشاكل إنتاجية تسببت في توقف المشروع أكثر من مرة، إلى أن انضم المنتج وليد صبري وساهم في إنقاذ العمل وإعادته إلى مساره.

وأكد مينا أن تجربة التصوير في مصر كانت مختلفة عن العمل في الخارج، لكنها لم تكن صادمة له كما قد يتوقع البعض، قائلاً: "كنت أعتقد أن كواليس التصوير لن تشابه النظام في تصوير الأعمال العالمية ولكنها مليئة بالحب والأجواء عائلية التي تشيف متعة مختلفة على التصوير".

تفاصيل فيلم في عز الظهر

وأشار إلى أن أكثر ما جذبه في سيناريو فيلم في عز الظهر كان طابع الأكشن، لافتًا إلى أن النجم أحمد السقا هو قدوته منذ الطفولة في مجال الأكشن: كنت أتابع أفلام السقا بشغف أكبر بكثير من أفلام النجم العالمى توم كروز، وبالنسبالي السقا هو نجم الأكشن الأول في العالم مش بس في مصر."

وعن علاقته بزملائه في العمل، تحدث مسعود عن شيرين رضا ومحمود حجازي، قائلاً:" لقد كانا الأقرب لى خلال فترة التصوير، خاصة أن صداقتى بـ شيرين رضا بدأت خارج موقع التصوير منذ عدة سنوات".

