شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى يُحيى حفلا غنائيا فى لبنان.. 6 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحيى النجم مروان خورى حفلاً غنائيًا في لبنان، يوم 6 أغسطس المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغنياته القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الطرب والغناء فى مختلف الأماكن في موسم صيف 2025.

وكان النجم اللبنانى مروان خورى، قد أحيا حفلاً غنائيًا فبراير الماضى ضمن حفلات عيد الحب، وقدم مروان مجموعة من أغانيه الرومانسية وأحدث أغنياته "خد الغمرات" وسط تفاعل كبير من الحضور، كما غنى بعض من أغانية القديمة وعزف كذا أغنية على البيانو وسط تصفيق حار من الجمهور.

مروان خورى هو مطرب وملحن ومؤلف لبناني، قام بتأليف وتلحين العديد من الأغنيات لكبار الفنانين منهم ماجدة الرومي، فضل شاكر، عبد المجيد عبد الله وأصالة.

بدأ مروان خورى رحلته الفنية كموزع موسيقي، وفي عام 1987 أصدر أول ألبوماته "كاسك حبيبي" وفي عام 1999 بدأت انطلاقة مروان خوري كمُلحن وكاتب، حيث قام بتلحين "على دلعونا" و"أعز الحبايب"، وله عدة ألبومات منها، كاسك حبيبى، خيال العمر، كل القاصيد، قصر الشوق، راجعين، العد العكسى، أنا والليل