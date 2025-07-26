شكرا لقرائتكم خبر عن آدم يلتقى جمهوره فى حفلات صيف عمان بأغسطس المقبل بهذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب آدم حفلاً غنائيًا، ضمن حفلات موسم صيف الأردن عمان 2025، يوم الجمعة الموافق 22 أغسطس القادم، ومن المقرر أن يقدم آدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

كما أحيا كل من النجم الإماراتى حسين الجسمى والنجم آدم حفلاً غنائيًا، فى ألمانيا يوم 21 يونيو الماضي، حيث يقدم كل منهما باقة من أغانيهما التى اشتهرا بها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وكان آدم قد طرح مؤخرا أغنية "إنسان ثاني"، كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع ومكس وماستر جمال ياسين، وهي أغنية ذات طابع موسيقي مميز، وقد حققت نجاحًا كبيرًا بين محبي آدم، الذي يُعرف بصوته المميز وأدائه الفني المتنوع.

كما أحيا آدم حفلا غنائيا مميزا برفقة نجمة نجوى كرم فى تركيا وذلك اليوم السبت، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا من قِبل محبي كل من الفنان آدم والنجمة نجوى كرم.