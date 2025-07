لماذا لم يرث الأميران ويليام وهاري منزل طفولة الأميرة ديانا؟ 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 10:02 صباحاً - عندما تُوفيت الأميرة ديانا في حادث السيارة المأساوي عام 1997، انتقلت ممتلكات الأم إلى ابنيها الأمير ويليام والأمير هاري، فيما عدا منزل طفولتها؛ فهذه الملكية تتداخل فيها عوامل قانونية، وعائلية، وتاريخية مرتبطة بعائلة سبنسر الأرستقراطية، التي تنتمي إليها ديانا من جهة والدها، تمنع ابنيها من إرثها به.

على الرغم من وراثة الأمير ويليام والأمير هاري ممتلكات والدتهما الأميرة ديانا -بما في ذلك مجوهراتها وأموالها- فإنهما لم يرثا ولن يرثا المنزل الذي نشأت فيه والذي يُعَدُّ الآن مثواها الأخير، ويعود السبب وراء ذلك إلى التقليد العائلي المتبع لعائلة سبنسر منذ مئات السنوات الذي ينص على مبدأ البكورة في الذكور؛ إذ يرث أكبر الذكور في العائلة الألقاب والممتلكات، لذلك فمنزل ألثورب في نورثهامبتونشاير، المُقام على مساحة 13 ألف فدان، هو الآن تحت رعاية إيرل سبنسر الحالي -شقيق الأميرة ديانا، تشارلز، وبعد وفاته، ستنتقل إلى إيرل سبنسر التالي: ابنه لويس، الفيكونت ألثورب.

عاشت الأميرة ديانا طفولتها في منزل ألثورب في نورثهامبتونشاير، وهذا المنزل أيضاً هو المكان المدفونة فيه بعد وفاتها عام 1997 عن عمرٍ ناهز الـ36 عاماً، يقع قبرها على جزيرة صغيرة في وسط بحيرة أوفال التابعة للضيعة، وهو غير متاح للعامة، وعن عزلة المكان كتب تشارلز سبنسر أنها كانت مقصودة، حيث كانت البحيرة "تعمل كحاجز ضد تدخلات المجانين والمخربين، بينما يشكل الطين الكثيف خط دفاع إضافي"، كما أنه يشعر بالراحة عندما يزور الأميران ويليام وهاري والدتهما على انفراد، فزوار ألثورب لا يستطيعون زيارة موقع دفن ديانا.

