الدراما السعودية تعيد إحياء القصص التركية بقالب جديد.. على مر الزمان في قائمة الانتظار 

بداية حماسية

ميلا الزهراني وعبد المحسن النمر وخالد البريكي ومحمد شامان -الصورة من استوري الإنستغرام الخاص بالفنانة

"أمي": دراما المشاعر بروح سعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 10:02 مساءً - شهدتتحولاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، بعد أن بدأت في اقتباس الأعمال الدرامية التركية التي حققت نجاحاً واسعاً على المستويين العربي والعالمي. ويبدو أن هذا التوجه جاء استجابة لانفتاح الجمهور على المنصات الرقمية، التي باتت تقدم محتوى خليجياً متنوعاً ويلقى رواجاً لافتاً، ومن بين أبرز هذه التجارب الجديدة، يبرز المسلسل السعودي "" كأحدث الأعمال المستوحاة منورغم أن المشاركين يعقدون جلسات أولية تمهيداً للتحضير للعمل إلا أن البعض منهم كان الحماس مسيطراً عليه، ومن بينهم النجمة السعودية ميلا الزهراني، والتي شاركت جمهورها في وقت سابق، صورة عبر استوري الإنستغرام الخاص بها، جمعتها أبطال المسلسل وهم الفنان عبدالمحسن النمر والفنان خالد البريكي والفنان محمد شامان، وعلقت قائلة،" عمل قادم من مسلسل على مر الزمان"من دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بقصته.ويضم مسلسل "على مر الزمان" نخبة أخرى من النجوم، وهم أسمهان توفيق، ميلا الزهراني، عائشة كاي، أصايل محمد، عزام النمري، سارة الحربي، أسامة محمد، ومن إخراج فكرت قاضي.إلا أن هناك أعمالاً درامية سعودية أخرى كان لها السبق في الاقتباس من الدراما التركية، سوف نسلط الضوء عليها من خلال التقرير التالي .

المسلسل السعودي " أمي" المقتبس من المسلسل التركي "أمي"، أعاد تقديم قصة الأم البديلة التي تخاطر بكل شيء من أجل إنقاذ طفلة من بيئة قاسية، العمل يعرض في موسم درامي بارز لعام 2025 وتحديداً يوم 4 مايو من الشهر الجاري على منصة شاهد، تتابع الأحداث شخصية "ندى"، المعلمة التي تكتشف أن تلميذتها تتعرض لسوء المعاملة من والدتها البيولوجية، فتقرر الهرب معها وتربيتها كابنتها. المسلسل يحافظ على الحبكة الأساسية للعمل التركي مع تعديلات تعكس الثقافة السعودية.

تشارك في بطولة العمل السعودي نحبة كبيرة من النجوم، على رأسهم تركي اليوسف، سناء بكر يونس، العنود سعود، نايف الظفيري، محمد شامان، فايز بن جريس، أسمهان توفيق، ريم العلي، وهمس بندر. وقد جرى تأليف المسلسل من خلال ورشة تضم مجموعة من الكتاب، في تجربة درامية سعودية تستهدف تسليط الضوء على قضايا إنسانية واجتماعية حساسة بطابع مشوق.

خريف القلب: البدايات مع الاقتباس التركي

قبل "أمي"، سبق أن دخلت السعودية تجربة مماثلة من خلال مسلسل "خريف القلب"، الذي يُعد أول اقتباس سعودي مباشر من عمل تركي، تحديداً عن مسلسل Karagül (الورد الأسود). المسلسل عرض في 2024، وجسد قصة امرأة تجبر على العودة إلى الريف بعد اختفاء زوجها، لتكتشف حياة أخرى مليئة بالصراعات الأسرية والطمع والسلطة. بطولة داليا مبارك، مشعل المطيري، ومحمد بخش، وسلط الضوء على صدام الطبقات وتقاليد الريف، من خلال قالب درامي مشحون بالعواطف والمفاجآت.

وتصدر المسلسل بنسخته السعودية وقت عرضه الترند العالمي في 9 دول، ونشر حساب "MBC Talent" على الإنستغرام بوستر العمل، وتصدره الترند، وبه تعليق جاء كالتالي: "مسلسل خريف القلب يتصدر الترند في 9 دول حول العالم، خريف القلب".

والمسلسل من بطولة نخبة من النجوم، منهم الفنان عبد المحسن النمر، إلهام علي، مروة محمد، فيصل الدوخي، لبنى عبد العزيز، إبراهيم الحربي، هند محمد، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، مهيرة عبد العزيز، أروى، نذير غليون، بالإضافة إلى آخرين.

الرغبة في التنوع

وتشير هذه التجارب إلى رغبة في تنويع الطرح الدرامي السعودي وتقديم قصص إنسانية قادرة على جذب جمهور واسع بما تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي، خصوصاً مع الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الدراما التركية، ومع استمرار هذا التوجه، يتوقع أن نشهد مزيداً من الأعمال السعودية المستوحاة من قصص أخرى تركية.

