شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصرى: لعب دور نسيم حميد فى فيلم Giant حلم تحقق والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان أمير المصري، إن لعبه دور نسيم حميد في فيلم Giant، هو واحد من أحلامه والحمد لله تحقق، مشيرا إلى أن الدور مرهق وصعب وكان يحتاج لتدريبات شاقة على المستوى الذهني والبدني، مؤكدا أنه متحمس لعرض الفيلم ولمعرفة رأي الجمهور فيه.

وكان الإعلان الرسمي لفيلم Giant للنجم أمير المصري قد طُرح تمهيداً لعرضه في دور العرض بالمملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط.

ويحكي الفيلم قصة الملاكم اليمني – البريطاني الأمير نسيم حميد الذي يقوم بدوره أمير المصري وصعوده من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمة عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان إنجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته.

ويضم فيلم Giant مع أمير المصري عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم، بيرس بروسنان، ومن إخراج وتأليف روان أثالي ومن إنتاج سيلفستر ستالون.

وقد تلقى أمير المصري إشادات نقدية واسعة بعد عرض فيلمه In Camera في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 في قسم عروض خاصة خارج المسابقة، كما حصد ردود أفعال إيجابية بالعرض الأول للفيلم في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته الـ57 ضمن مسابقة Proxima كما شارك الفيلم في مهرجان لندن السينمائي ضمن مسابقة Sutherland.

كما ينتظر أمير قريباً عرض فيلمه العالمي 100 Nights of Hero الذي يشاركه بطولته إيما كورين ومايكا مونرو ونيك جاليتزين الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائية إيزابيل جرينبيرج ومن إخراج جوليا جاكمان.

ويقوم أمير المصري بدور جيروم وتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي، رومانسي في قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث، بعدما يستقبلون ضيفا يقلب الأحوال.

وقد انتهى أمير المصري من تصوير فيلمه القصص الذي يشارك بطولته مع النجمة نيللي كريم، الفيلم من إخراج أبو بكر شوقي وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.