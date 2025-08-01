شكرا لقرائتكم خبر عن 241 مليون دولار عالميا لفيلم The Fantastic Four: First Steps عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الخيال والفنتازيا The Fantastic Four: First Steps إلى 241 مليونا و 314 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 25 يوليو الماضى، العمل من إنتاج مارفل/ديزني، ووصلت مدته إلى ساعة و 54 دقيقة.

وأنقسمت الإيرادات بين 142 مليونا و255 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و99 مليونا و58 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

تفاصيل فيلم The Fantastic Four: First Steps

يعد فيلم The Fantastic Four: First Steps هو أول فيلم في المرحلة السادسة من عالم مارفل السينمائي، وهو يُدمج الشخصيات المألوفة في السلسلة لأول مرة.

شهدت محاولات هوليوود السابقة في إنتاج فيلم Fantastic Four فيلمين من إخراج تيم ستوري فيلم Fantastic Four الذى طرح في عام 2005 وفيلم Fantastic Four: Rise Of The Silver Surfer الذى طرح في 2007، الذى قام ببطولتهم إيوان جروفود، وجيسيكا ألبا، وكريس إيفانز، ومايكل تشيكليس، الذين لعبوا الأدوار الرئيسية.

وفي عام 2015، أُعيد إنتاج فيلم آخر من إخراج جوش ترانك، وبطولة مايلز تيلر، وكيت مارا، ومايكل بي. جوردان، وجيمي بيل.

ردود الفعل على The Fantastic Four: First Steps

لم يلقَ أيٌّ من هذه الأفلام إشادةً نقدية، وقد أوضح مات شاكمان، مخرج فيلم The Fantastic Four: First Steps، أن الفيلم الجديد لا يتطلب من المشاهدين مشاهدة أيٍّ من تلك الأفلام السابقة، كما قال إنه سيكون مختلفًا عن الأفلام السابقة في عالم مارفل السينمائي.