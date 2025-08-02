محمود عامر يتعرض لحادث سير بسيارته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان محمود عامر، عن تعرضه لحادث سير بسيارته تسبب في حدوث كسر في زجاج سيارته.

ونشر عامر، فيديو لسيارته بعد الحادث، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله والشكر لله على كل شيء، دعواتكم".

وكان محمود عامر، احتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني العام الماضي 2024.

وعلق "محمود" وقتها عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "الحمد لله والشكر لله على نعم ربنا الكثيرة، عوض وترتيبات ربنا فوق ما نتخييل، وبكرة أحلى بإذن الله، الحب مفتاح الفرج، وبشر الصابرين".

وكتب في تعليق آخر "الحمد لله والشكر لله على كل شيء، تم بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا".

جدير بالذكر أن محمود عامر، شارك في الجزء الرابع من مسلسل "المداح" بطولة النجم حمادة هلال، وعُرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.