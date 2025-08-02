عبير صبري تشيد بشقيقتها مروة: أول من طالبت بإغلاق التيك توك

عبير صبري تُشيد بالدور الإعلامي لشقيقتها مروة

انفصال عبير صبري عن زوجها

عبير صبري تستأنف تصوير "زمالك بولاق"‏

مشاركات عبير صبري بدراما رمضان 2025‏

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 10:04 مساءً - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في مصر خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك بعد القبض على عدد من مشاهير التيك توك، وقد جاءت البلاغات على خلفية ما يتم بثه من محتوى عبر حساباتهم الشخصية، والذي اعتبره كثيرون خادشاً للحياء، ويسيء لتقاليد المجتمع، فضلاً عن استخدام المنصات الإلكترونية في التربح غير المشروع وبث فيديوهات تتضمن ألفاظاً خادشة أو مخالفات.وفي هذا السياق أشادت الفنانةبدور شقيقتها الإعلامية، مشيرة إلى أن الأخيرة أول منْ طالبت بغلق تطبيق "التيك توك" لسوء استخدامه في مصر وعدم وجود رقابة عليه.كتبت الفنانة عبير صبري منشوراً من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ أشادت من خلاله بالدور الإعلامي لشقيقتها، حيث قالت: "أحب أذكر إن الإعلامية مروة صبري أول من نادت وطالبت الدوله بإغلاق التيك توك في مصر لسوء استعماله وعدم وجود رقابه عليه.. والناس هاجمتها وقتها دلوقتي الجميع بيطالب بنفس الشيء حفاظاً على صورة مصر ونسائها المحترمات.. مروة صبري اللي دايماً سابقة بخطوة".كانت الفنانةقد أعلنت مؤخراً انفصالها عن زوجها المحامي أيمن البياع بعد زواج دام 7 سنوات؛ حيث تم الانفصال في هدوء تام وباحترام متبادل بين الطرفين، وذلك حسب ما أعلنته الفنانةعبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".وجاء إعلانللخبر كالتالي: "أُعلن انفصالي عن زوجي بعد سبع سنوات من الزواج والعشرة الطيبة.. وتم الانفصال بكل هدوء وتفاهم.. وأتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة".وأضافت موجهة حديثها لجمهورها ومحبيها: "محبتكم دائماً مصدر أمان لي وقوة.. عبير صبري".يُذكر أن عبير صبري تزوجت من المحامي أيمن البياع أواخر شهر يوليو من عام 2018، داخل القنصلية المصرية في مدينة دبي، بعد قصة حب جمعتهما، وظهرا منذ ذلك الحين سوياً في المهرجانات السينمائية وعلى السجادة الحمراء، وكذلك المناسبات الاجتماعية، التي تحضرها عبير، كما كانت تُشارك جمهورها لحظاتها مع زوجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.اطلعوا على عبير صبري: أدوار الشر تجعلني أشعر بثقة بالنفس وأشبه داليدا في هذا الأمروعلى المستوى العملي تستأنفتصوير مشاهدها في مسلسل "زمالك بولاق" المكون من 15 حلقة، والذي تتقاسم بطولته مع، وباسم سمرة، وتجسد خلال الأحداث شخصية سيدة متزوجة من خالد الصاوي، والعمل يشارك في بطولته إنتصار، تيام مصطفى قمر، وهو من تأليف إسلام شتا، وإخراج أسامة عمر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.يُذكر أن عبير صبري شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2025 خلال مسلسلين الأول هو: "الحلانجي" من بطولة محمد رجب، آيتن عامر، دانا حلبي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، هالة فاخر، وإخراج معتز حسام، والثاني "وش سعد"، الذي ضم مجموعة من الفنانين الإماراتيين والمصريين منهم آيتن عامر، عبير صبري، مصطفى أبو سريع، صلاح عبد الله.