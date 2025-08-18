الكشف عن موعد زفاف كريستيانو رونالدو على جورجينا رودريغيز

ترتبط جورجينا رودريغيز بالنّجم البرتغاليّ كريستيانو رونالدو منذ تسع سنوات، أي منذ عام ٢٠١٦، وقد شكّلا معًا عائلة كبيرة، ليصبحا واحدة من أبرز وأشهر الثّنائيّات على السّاحة العالميّة.

قبل أيّام قليلة فقط، تقدّم رونالدو بخطبة جورجينا، وهو ما كشفت عنه الأخيرة عبر حساباتها على شبكات التّواصل الاجتماعيّ، إذ عرضت خاتم الخطوبة المذهل الّذي تُقدَّر قيمته بما لا يقلّ عن ستّة ملايين يورو. وكتبت جورجينا رسالة مؤثّرة قالت فيها: “نعم، أوافق… في حياتي كلّها”.

الصّحافي ألبرتو غوزمان كشف عبر برنامج D Corazon على التّلفزيون الإسبانيّ تفاصيل إضافيّة عن خطط الزّفاف، موضحًا أنّ رونالدو لم يكتفِ بتقديم الخاتم، بل أهدى خطيبته أيضًا سيّارة بورش، وساعتَين بقيمة تتجاوز الخمسين ألف يورو، وملابس من مصمّمين عالميّين بقيمة تفوق الثّلاثين ألف يورو.

أمّا عن موعد الزّفاف، فقال غوزمان: “تحدّثت مع شخص مقرّب من جورجينا، ويبدو أنّهم ما زالوا يدرسون التّوقيت. لكن يُرجَّح أن يكون بعد التّاسع عشر من يوليو ٢٠٢٦، وهو موعد انتهاء كأس العالم الّذي يسعى كريستيانو للمشاركة فيه عن عمر واحد وأربعين عامًا ليودّع كرة القدم بشكل يليق بمسيرته”.

وبشأن مكان الحفل، أشار الصّحافي إلى أنّ المؤشّرات تدلّ على أنّ الزّفاف قد يُقام في البرتغال، كاشفًا هذه المعلومات بشكل حصريّ خلال البرنامج.